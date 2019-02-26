بالصور| بـ"هوت شورت" أخضر .. أحدث إطلالة لرانيا يوسف على البحر

تعتمد الفنانة رانيا يوسف الظهور بالإطلالات الجريئة غير التقليدية التي تُثير الجدل بين الحين والآخر، حيث آثارت الجدل بعدة إطلالات مختلفة في الفترة الآخيرة وكان أبرزها إطلالتها بفستان "هوت شورت" في أحد المهرجانات الفنية.

ونشرت "رانيا" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها بإطلالة مثيرة، وظهرت رانيا بملابس البحر حيث ارتدت "جامبسوت" أخضر قصير، وقبعة ونظارة سوداء اللون، أثناء تواجدها بإحدى الشواطئ.

وعلقت على الصور بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك".

لقيت الصور استحسان المتابعين عقب نشرها وإنهالت التعليقات عليها مشيدين بجمالها وإطلالتها، وعلق أحدهم قائلًا:"انتي منوره الشاشه حقيقي"، وأضاف آخر:"جميلة كما هو الحال دائما وأنيقة جدًا".

يذكر أن رانيا هنأت انغام على ألبومها الذي طرحته منذ أيام وعلقت قائلةً:"الف مبروك يا صوت مصر، انتي اللي حاله خاصه وصوت لن يتكرر، مبروك الألبوم"، لترد عليها أنغام بدورها في تعليق، "الله يبارك فيكي يا رانيا شكرا حبيبتي".

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