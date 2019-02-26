دولتشي آند غابانا لخريف 2019.. عودة إلى أساسيات الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في ميلانو، عرضتْ العلامة الإيطالية الشّهيرة، دولتشي آند غابانا، تشكيلتها الجديدة لموسم خريف 2019، وكان عرض المدرّج، الذي أطلق عليه "أليجانزا" سلسًا نسبيًا، وكان الجو هادئًا إلى حدّ ما، كما كان الصّفّ الأماميّ، خاليًا من المؤثّرين، الذين يستحوذون على الاهتمام، والمشاهير، أو المحرّرين الكِبار.

وقبل أنْ يبدأ العرض، شاهد الضّيوف، شريط فيديو للمصمّمين في ورشة عملهم، لإلقاء نظرة على ما يحدث وراء الكواليس، و كيفية إنشاء المجموعة، التي كانوا على وشك عرضها.

وركّز العرض، على أشهر القطع الأيقونية للبيت الإيطاليّ، و تمّ تقسيمه إلى (11) جزءًا، حيث تضمّنتْ المجموعة (127) إطلالة مختلفة.

وعرضتْ المجموعة الأولى من العارضات، تصاميم الخياطة الرّاقية، التي تشتهر بها العلامة التجارية الفاخرة، بما في ذلك بدلات البنطلون بالخصر الضيّق؛ وهي صيحة رئيسية في ميلانو هذا الموسم، ومعاطف الذيل "tailcoats" الأنيقة، في لوحة ألوان كلاسيكيّة من الأبيض، والأسود.

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ومباشرةً بعد ذلك، تمّ عرض تشكيلة من البدلات، بنمط البيجاما، بظلال الباستيل، وقمصان النّوم، المصنوعة من الشيفون، و الساتان، مزيّنة بالدانتيل، أو ريش طائر أبو سعن.

وبعد ذلك، تمّ الانتقال إلى عرض مجموعة من القطع المطبّعة بطبعات دولتشي آند غابانا، المميّزة: كطبعة النمر، وطبعات الزّهور؛ هذه الأخيرة زَيّنت العديد من الفساتين، والتي من المحتمل أنْ تظهر على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى طبعة الكاروهات "houndstooth"، التي تمّ دمجها أحيانًا مع البولكا دوت.

وبعد ذلك، تمّ عرض إطلالات كاملة، بلوحة ألوان الأحجار الكريمة، كالأحمر الياقوتيّ المشرق، وأخضر الزمرّد الجريء، والأرجوانيّ الفاقع على المدرّج، تلتها تشكيلة من السترات، التي أتتْ بتأثير الكولاج، والمعاطف، والفساتين، والتنانير المطبّعة برسوم فنية سرياليّة، ورسومات غرافيكيّة، من وحي الموضة، كشريط قياس، ومقصّ وإبر.

وشملتْ التشكيلة أيضًا، (5) إطلالات راقية جذّابة للعروس، وأخيرًا، اختتم العرض، بالتّوقيعات الثلاثة الأبرز للدار الإيطاليّة: الترتر البرّاق، والديباج، والأسود الصقلي.