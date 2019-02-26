تعرّف على أسوأ إطلالات حفلة توزيع جوائز الأوسكار 2019

سلّطت صفحات الإنترنت الضوء على أزياء وإطلالات نجوم الفن السابع الذين حضروا حفلة توزيع جوائز الأوسكار 2019,وبعد أن اختار خبراء الموضة والأزياء أجمل الإطلالات لضيوف ونجوم الدورة 91 من جوائز الأوسكار، التفتوا للوجه الآخر من الإطلالات التي كانت برأيهم الأسوأ على الإطلاق.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الخبراء اختاروا الممثلة البريطانية البالغة من العمر 48 عاما والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة"، رتشيل حنا وايز، التي ارتدت لحفلة الأوسكار فستانًا من جيفينشي كوتور، باللون الأحمر الفاقع مع خيوط تطريز مزهرة واضحة كمثال لأسوأ إطلالة.

وقال الخبراء إن ما زاد الطين بلة في زي وايز، هي صدرية الفينيل الصناعي فاقع اللون التي غطت الثوب وصدر الفنانة من الأعلى.

و لفت الانتباه زي الممثلة، أوليفيا كولمان، التي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة".

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و ارتدت كولمان فستان من ماركة برادا من اللون الأخضر الداكن، مع شال من اللون الرمادي لف صدرها حتى الظهر بعقدة على شكل وردة، جعلتها أشبه ما تكون مغلفة بأشرطة لف الهدايا من متجر متواضع.

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