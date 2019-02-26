خسارة الوزن تبدأ من دماغك.. اتبع هذه النصائح العشر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت بنين شاهين، إن خسارة الوزن تبدأ من الدماغ؛ فإذا كان العقل مقتنعا بالتغيير، فسوف ينجح المرء في تحقيق ذلك.

لذا ترى شاهين، خبيرة التغذية لدى أندية "فيتنس فيرست" الشرق الأوسط، أن الخطوة الأولى للبدء باتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن هي أن يقوم المرء بتدريب عقله على التفكير بالرشاقة واعتبار أنه يتمتع بجسم رشيق.

كما ينبغي أن يمرّن المرء عقله على التفكير بأنه لا يجبر نفسه على اتباع نظام صحي، بل أنه يحافظ على جسمه بتناول الطعام الصحي.

وأضافت شاهين أنه يجب أن يدرك المرء سبب اتباعه حمية غذائية، وما هو هدفه الأساسي من وراء ذلك، فالأمر مرتبط بطريقة التفكير؛ لذا ينبغي على المرء أن يفكر في الأمر بطريقة مختلفة:

- يجب البدء بالتغيير بشكل تدريجي، كي يسهل على الجسم تقبّله.

- فعندما يتبع المرء نظاما غذائيا صحيا، فهو يملك الخيار لتحديد ما يتناوله

- يعمل المرء على تحسين نوعية الطعام، الذي يتناوله.

- يمد المرء جسمه بالعناصر، التي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

- الاعتدال في الحمية، وتناول الطعام من وقت لآخر، وعدم حرمان الجسد من الطعام المفضل.

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- تظهر النتائج على المدى الطويل، وأهم ما سيكسبه المرء هو الحفاظ على صحته.

- ينبغي فهم فوائد الحمية ومعرفة سبب الحاجة إليها، وأبرزها حماية الجسم من الكثير من المخاطر الصحية.

- يسيطر المرء على نوعية وكمية الطعام، وليس العكس.

- المشكلة ليست بالطعام، بل بالعادات اليومية في تناول الطعام.

- لا يجوز تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالراحة أو للاحتفال في المناسبات؛ حيث ينبغي الحذر مما يعرف "بالأكل العاطفي".

وأشارت شاهين إلى أنه من الناحية العلمية يعتبر الدماغ هو رأس نظام الغدد الصماء في الجسم؛ حيث يتم التحكم في جميع الهرمونات وإفرازها. وفيما يلي نظرة سريعة على الهرمونات، التي ترتفع عند اتباع نظام غذائي غير سليم:

- الكورتيزول: يُفرز من الغدة الكظرية، ويُسمى أيضا هرمون الإجهاد؛ حيث يشعر المرء بالكسل والتعب، والأهم من ذلك الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة والحلوة.

- الغدة الدرقية: تتأثر أيضا الغدة الدرقية عند اتباع نظام غذائي غير صحي، ولكن التأثير يختلف من شخص إلى آخر، فربما يؤدي تأثيرها لعدم القدرة على خسارة الوزن، وهو الأمر، الذي يتسبب في فقدان الدافع للاستمرار في اتباع نظام غذائي سليم.

- الأنسولين: وهو الهرمون، الذي يتحكم في نسبة السكر بالدم. وفي حال ارتفاعه، تزداد الرغبة في تناول الطعام الحلو، الأمر، الذي يؤدي بالتالي إلى صعوبة إنقاص الوزن.