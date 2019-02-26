موظفة سابقة بحملة ترامب ترفع ضده دعوى قضائية: "باسني بالعافية"

انضمت ألفا جونسون الموظفة السابقة في المكتب الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة النساء المكونة من 16 سيدة اللواتي قمن باتهام الملياردير الأمريكي بالتحرش الجنسي، بعدما رفعت دعوى قضائية ضده بسبب "قبلة" بالإكراه.

الواقعة التي تورط فيها من جديد الملياردير المثير للجدل بسبب فضائحه الجنسية المتكررة تعود تفاصيلها إلى أغسطس 2016، حيث قالت "جونسون" ذات الأصول الإفريقية، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "ترامب" قبلها دون موافقتها خلال حملته الانتخابية.

وأوضحت الموظفة السابقة في حملة الرئيس الأمريكي، أن "ترامب" أمسك يديها بقوة وقبل شفتيها رغم اعتراضها، وأضافت: "شعرت على الفور أنني تعرضت للإهانة لأنني لم أتوقع ذلك ولم أكن أريده.. ما زلت أتذكر كيف تقترب شفتاه من وجهي"، وتابعت: "ما حدث معي فظيع للغاية وغير مناسب أبدا".

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وتطالب "جونسون" (43 عاما)، أن يدفع "ترامب" تعويضا لها عن الضرر المعنوي والاضطراب العاطفي الذي تسبب فيه بسبب "القبلة" غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى ذلك ترى أنها تعرضت للتمييز العنصري إذ كانت تتلقى راتبا أقل بالمقارنة مع زملائها الآخرين خلال عملها في مكتبه الانتخابي.

وذكرت "واشنطن بوست"، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، علقت على اتهامات "جونسون"، ووصفتها بأنها سخيفة.

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