تجنب النوم على أحد الجانبين.. يحرمك من الاستيقاظ مبكرا

أظهرت دراسة حديثة، أجريت على 1021 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و77 عاماً، أن النوم على أحد جانبي الجسم قد يكون سبب الحرمان من النوم المريح، ويؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ صباحا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النوم على أحد جانبي الجسم يؤدي إلى صعوبة في النهوض من الفراش، ويبقون في مزاج سئ لعدة ساعات بعد الاستيقاظ، كما يعانون من النوم المتقطع، والشعور بالانزعاج أثناء النوم.

وأظهرت النتائج أيضاً أن الذين ينامون على ظهورهم يستمتعون بنوم مريح وهانئ، ويشعرون بالحيوية والنشاط بعد استيقاظهم في الصباح.

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