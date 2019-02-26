نجمات تألقن بالألماس في حفل جوائز الأوسكار 2019

يترأس الألماس السجادة الحمراء بتزيينه عنق وأذني أجمل و أهم المشاهير نذكر منهم جوليا روبرتس و بيلا حديد في حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، ومن النجمات اللاتي تألقن بالألماس: 1- ألساندرا امبروسيو في بوشرون Alessandra Ambrosio in Boucheron

2- Bella Hadid بيلا حديد

3- Elsa Hosk in Chopard ايلسا هوسك في شوبارد

4- Jane Fonda جاين فوندا

5- Jessica Chastain جيسيكا شاستان

6- Julia Roberts جوليا روبرتس

7- Lady Gaga ليدي غاغا

8- اوليفيا كولمانOlivia Colman قد يهمك أيضًا : بيلا حديد سطعت في حدائق قصر باريزيان بإطلالة خاطفة للأبصار بيلا حديد تتصدر الحملة الإعلامية لعطرها "غولديا رومان نايت أبسولوت "

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