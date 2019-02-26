صور ساعات يد رجالية... جنون الأسعار!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:13 مساءً - ساعات اليد الرجالية واحدة من أهم نقاط الأناقة التي تبرز إطلالة الرجل، فهي ليست مجرّد اكسسوار عادي أو تفصيلي بل قطعة أساسية وجزء لا يتجزّأ من مظهره العام.

ورغم الصيحات الكثير في عالم الموضة والأزياء، تبقى ساعة يد الرجل، من الأمور التي تعكس أناقة الرجل وشخصيته الفريدة مهما اختلف الزمن وتطورت أساليب الحياة

ويفضل الرجل بشكل عام الاستغناء عن الإكسسوارات المختلفة في اليد واستبدالها فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه الخاص وتضفي فخامةً ورونقاً على الإطلالة.



شراء ساعة اليد ليس بالأمر السهل ويمكن أن يستغرق وقتاً وجهداً ، لذا اخترنا لكم من المول.كوم مجموعة من الساعات بأسعار خيالية لتناسبك وتلبي ذوقك.





1- ساعة أنالوج من الجلد البني مقاومة للماء



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2- ساعة للرجال من الستانلس ستيل مع هيكل باللونين الأحمر والأزرق



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3- ساعة من الراتنج الأحمر مع مينا باللون الأسود



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4- ساعة من الجلد البني بمينا أزرق للرجال



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5- ساعة للرجال من الجلد بأرقام باللون الأحمر

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6- ساعة من الستيل الفضي للرجال بمينا أبيض



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7- ساعة رياضية بحزام من الجلد الأسود مع مينا باللون الرمادي للرجال



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نصائح عند اختيار ساعة اليد:



- حدد أسلوبك

إن الساعات الكلاسيكية التي تعتمد البساطة في التصميم هي الأنسب للزي و المناسبات الرسمية الجادة بينما الساعات الرياضية التي تحتوي وظائف مثل الرؤية الليلية, قياس المسافات, أو مزودة ببوصلة فهي تناسب الحياة خارج المكاتب و أماكن العمل حيث أنها صممت من أجل القيام بمهام محددة وليس لتبدو كساعة أنيقة .

- حدد حجم وجه الساعة

من الأشياء التي يجب أن تراعيها عند شرائك ساعة اليد هو حجم وجهها بالمقارنة بالساعد الذي سيرتديها !فالساعات ذات الوجوه الصغيرة ستبدو كالساعات النسائية إذا ارتداها أصحاب السواعد الضخمة أو الممتلئة وفي كل الأحوال فإن الساعات ذات الوجوه الكبيرة صارت موضة بذاتها هذه الأيام فلا بأس إذن من ارتدائها تحت أي وضع.

- حدد لون الساعة و السوار

يميل الكثيرون إلى اختيار ألوان زاهية للساعة و السوار معاً ورغم أنه هذا لا بأس به أحياناً إلا أنه عند التفكير الجيد يجب أولا اختيار ألوان تتناسب مع ما هو موجود في خزانة ملابسك فلا يمكنك أن تختار الساعة بمعزل عن بقية الملابس .



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