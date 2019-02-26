5 أنواع من العطور ستعشقينها هذا الربيع

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:13 مساءً - الربيع القادم سيحتاج إلى روائح منعشة وأكثر جاذبية، فما بين روائح الحمضيات النابضة بالحياة والمسك الحسي، إلى الأزهار الجريئة والجميلة، جمعنا لك أفضل 5 أنواع من العطور للتتألقي بها هذا الربيع.
شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum
عطر شانيل عام 1957 من مجموعة ليه إكسكلوسيف، وهو عطر رائع بالمسك مع لمسات البرغموت وزهر البرتقال والعسل، سيكون مميزا لأن تسيري به في الصباح، ويمدك بالطاقة والحيوية.
جو مالون لندن Jo Malone London Willow & Amber Cologne
كل عطر من مجموعة Wild Flowers & Weeds الجديدة من جو مالون في لندن هو جميل حقاً، تحديدا Willow & Amber، مع الرائحة الخشبية المثالية لفصل الربيع.
غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her
إذا كنت تعشقين الحمضيات، فهذا العطر هو خيارك الأمثل، مع لمسة من العنبر والباتشولي.
ميلر هاريس فيوليت Miller Harris Violet Ida Eau De Parfum
الفانيليا بتركيز بسيط رائعة بفصل الربيع، ستجدينها بهذا العطر مع رائحة البنفسج الكلاسيكية، لعطر يدوم طوال النهار، ستكونين جذابة ومثيرة، ولكن غير مبتذلة.
سان لوران YSL Black Opium Intense
يتميز YSL Black Opium Intense بمزيج من القهوة السوداء والياسمين والفانيليا، الخيار الأمثل للواتي يحببن أن يتركن انطباعًا كبيرًا برائحتهن.
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