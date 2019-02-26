وصفات مجربة لتقليل ظهور حب الشباب!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:13 مساءً - حب الشباب من الأمور المزعجة لدى كثير من الفتيات، خاصة أنه لا يمكن التخلص منه بسهولة، ويتسبب في مظهر مزعج لدى الصبايا، لهذا إليك هذه الوصفات المجربة، التي قد تساعدك في التقليل من مشكلة حب الشباب.



ماسك الطماطم والعسل

- ملعقة كبيرة من عصير الطماطم

- ملعقة كبيرة من العسل



اخلطي العسل مع الطماطم ووزعيه على بشرتك.

اتركي الخليط حتى تشعري أن العصير بدأ يجف على بشرتك.

يمكنك تكرار الماسك مرة أو مرتين أسبوعيا، فالطماطم تحتوي على فيتامين سي والكالسيوم التي تغذي بشرتك وترطبها، والعسل مهدئ وملطف لآثار حبوب الشباب.





ماسك بودرة الترمس والحليب

- ملعقة صغيرة من بودرة الترمس

- ملعقة كبيرة من بودرة الحليب

- ملعقة كبيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من أن الترمس مطحون بالفعل كالبودرة أو المسحوق.

سيصبح الماسك كالعجينة، ابدئي بتوزيعه على بشرتك.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وتجنبي أن تفركي بشرتك، حتى لا تتسببي بحساسية أو ترك آثار للحبوب.

كرري الماسك مرة أسبوعيا، فالترمس معروف بفوائده الجمالية العديدة لبشرتك، يغذيها وينعمها ويساعد على التقليل من حب الشباب، والحليب يمنع وجود آثار للحبوب.

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