انت الان تتابع تفاصيل خبر الدول المتقدمة تتصدر أعلى معدلات الاغتصاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:27 صباحاً - تصدرت جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تسجيلاً لجرائم الاغتصاب في العالم، ثم تلتها بوتسوانا، وليسوتو، والسويد، ونيكاراغوا، وغرينادا، وأستراليا، وسانت كيتس، وونيفيس، وبنما وبلجيكا، والولايات المتحدة.

ووثق موقع "ترندر" عبر تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، وجود 91% من ضحايا الاغتصاب في الولايات المتحدة من الإناث، و9% من الذكور، وفي كل 107 ثوان، يتم الاعتداء جنسيا على شخص واحد في الولايات المتحدة.

ويعد الاغتصاب جريمة في القانون الإنساني الدولي، ويعاقب عليها القانون في جميع الدول، إلا أن حد العقوبة يختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث يتراوح بين السجن لفترة معينة أو مدى الحياة، أو الإعدام، أو الإخصاء سواء جراحياً أو كيميائياً.

وبين الموقع أنه استند في الإحصائية إلى حالات الاغتصاب لكل 100 ألف شخص من السكان، وهو بحسب الموقع نفسه، مؤشر أفضل من الاستناد إلى العدد الإجمالي لحالات الاغتصاب المبلغ عنها.

ووثق الموقع تسجيل 65 ألف حالة اغتصاب واعتداءات جنسية في جنوب أفريقيا، ما يعني أن نسبة الحوادث بالنظر إلى عدد السكان بلغت 127.6 حادثة لكل 100 ألف مواطن، وفق دراسة عام 2008.

وسجلت بوتسوانا وهي دولة حدودية مع جنوب إفريقيا، 93 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة، وجود أعلى معدلات الإصابة بمرض الإيدز في العالم، بينما سجلت ليسوتو جنوب القارة الإفريقية، 82 و88 حالة لكل 100 ألف من السكان، حسب إحصائيات الموقع.

وبلغ عدد حالات جرائم الاغتصاب في السويد الدول الأوروبية المتقدمة 64 حالة اعتداء جنسي لكل 100 ألف شخص، حيث تتعرض كل واحدة من بين 3 سويديات إلى الاعتداء الجنسي بعد مرحلة المراهقة، وفق الموقع.

ووصل عدد حالات الاغتصاب في نيكاراغوا إلى 32 حالة لكل 100 ألف نسمة، و14 ألفًا و377 حالة اغتصاب، في الفترة بين 1998 و2008.

وبلغ عدد حوادث الاغتصاب في غرينادا 30.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، مسجلة انخفاض كبير من إحصائيات سابقة وصلت 54.8 حالات لكل 100 ألف من السكان، بينما سجل في استراليا 28.6 حالات عام 2018، على أساس 100 ألف نسمة.

وسجل في سانت كيتس ونيفيس وهي دولة صغيرة، تضم جزيرتين صغيرتين في البحر الكاريبي، 14 أو 15 حالة اغتصاب، بينما بنما سجل 25 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة سنويا؛ فيما كانت آخر الأرقام السابقة المسجلة بلغت 28.3 لكل 100 ألف من السكان.

وبلغ معدل حالات الاغتصاب في بلجيكا 26.3 لكل 100 ألف نسمة، وفق بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتراجعت جريمة الاغتصاب في الولايات المتحدة إلى 27.4 لكل 100 ألف من السكان، ما يضعها عند المرتبة الـ11 في قائمة الدول الأعلى في حالات الاغتصاب، بعد أن سجل أكثر من 30 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وبين الموقع أن 68 % من الاعتداءات الجنسية بالولايات المتحدة لا يتم إبلاغ الشرطة بها، في حين 98% من المغتصبين لا يقضون حتى يوما واحدا في السجن.