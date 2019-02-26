أساليب الشارع الإيطالي تُضفي لمسة على أسبوع الموضة في ميلانو

أوشك أسبوع الموضة في ميلانو (MFW) على الانتهاء ، ولكن ليس قبل أن يتباهى النجوم والحضور بفخر بأفضل أساليب الشارع الإيطالي.

وطار المشاهير والنجوم ومحررو الموضة وعارضات الأزياء من لندن إلى إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي ، لحضور أقوى عروض الأزياء على المدرجات لأمثال غوتشي ،فيرساتشي ،وبرادا.

و شوهد عدد من المشاهير خلال عروض الأزياء الأكثر طلبًا ، مثل مصممة الأزياء الإيطالية كيارا فيرانيي والممثلون أندرو غارفيلد ولوسي بوينتون وويل بولتر ، وهم يجلسون في الصف الأمامي.

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كما شوهدت العارضة بيلا حديد على المدرج في ثوب من تصميم ألبرتا فيريتي وكان الفستان مستوحى من المجوهرات الغريغية ،وذلك بعد ساعات من حضورها حدث بولغاري في روما وهي ترتدي فستانًا أحمر من فيرساتشي.

ويجرى الانتباه إلى أسلوب الشارع الإيطالي الذي تجلى بوضوح في النظارات الشمسية ذات الألوان الزاهية ، والبدلات المخملية الخضراء الزاهية ، والمطبوعات غير المتطابقة لمرتادي الحدث .

وارتدت الممثلة أوليفيا باليرمو خلال الحدث بدلة سوداء ضيقة مع بلوفر بولو زيتي اللون في عرض ايمارينو سكارفينو يوم السبت

وبدت واحدة من الحضور ، في إطلالة مذهلة عندما ارتدت بدلة بيضاء اللون مع بعض الرسومات المتناثرة ، مع دبوس شعر منمق وقرط لؤلؤي ، بينما ظهر احد الرجال هو يرتدي سترة مع الكثير من الأزرار.

و شوهدت سيدة وهي ترتدي تنورة جلدية سوداء طويلة مع كسرات ،وقميص اسود مطابق, في مظهر غير معتاد .

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