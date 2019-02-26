روضة الميهي تُصمّم مجموعة من فناجين القهوة المُزينة بالورود والفراشات

كشّفت الفنانة روضة الميهي، مُصممة الشغل اليدوي والإكسسوار، عن تصميمها لمجموعة من فناجين القهوة المزينة بالورود والفراشات .

وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": "عالم البوليمر كلاي لا يقتصر فقط على الإكسسوار، فالبوليمر كلاي أو الصلصال الحراري يستطيع أن يغزو بجماله كل شيء لدينا، ليجعله جميلًا ومبهجًا ويمنحنا السعادة في كل لحظة، حتى في رشفة قهوة".

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وأضافت: "من أحدث تصميماتي، تصميمات من خامة (البوليمر كلاي)، لتزيين فنجان قهوة، فيصبح فنجان مميز مبهج يمنح السعادة لصاحبه، ويدخله في مود جميل مع بداية كل يوم".

وأوضحت: "ملكة التصميم هي الوردة البلدي المجسمة، والتي نفذتها بثلاثة ألوان مختلفة، لتُناسب كل الأذواق، فنفذتها باللون البينك و اللبني والأحمر"، مضيفة، "ولمحبي البساطة والفن الإسلامي، صممت فكرة (دزاين) إسلامي بسيط، ورقيق مكتوب عليه اسم الجلالة " الله"، بتكنيك الحفر اليدوي، وعلى الطبق الخاص بالفنجان كتبت (الحمد لله)، مع بعض النقوش الإسلامية البسيطة لتزيين التصميم".

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