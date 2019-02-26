مظهر الشعر الصحي أمر أساسي بالنسبة الى النساء كافة، إلا أن الشعر يصاب غالباً بالتقصف بسبب أمور قد تقومين بها عن غير قصد، أو تجاهل أمور مهمة تحافظ على صحة شعرك وحيويتك.

لذلك، سنطلعك على 3 خطوات أساسية تجنبك إصابة شعرك بالتقصف.

1- ضرورة استخدام أقنعة الزيوت الطبيعية

إن تطبيق أقنعة الزيوت الطبيعية على شعرك، خطوة ضرورية للحفاظ على صحة شعرك، إذ إن هذه الزيوت تشتمل على مواد مغذية للشعر، كما تتفاعل بسرعة مع الشعر، فيمتصها بالكامل، مما يحميه من أي أضرار تسبب تقصف الشعر، وتحافظ عليه صحياً لامعاً من الجذور وحتى الأطراف.



2- تجنبي استخدام مملس الشعر قدر الإمكان

نظراً الى أن الشعر يتعرض بكثرة لحرارة أدوات التمليس، فإن ذلك يتسبب في تقصفه وبهتانه وعل مظهره هشاً وغير صحي، لذا خففي الضرر عن شعرك من خلال تجنب استخدام أدوات التمليس قدر الإمكان، مما يحافظ على صحة شعرك وتجنيبه البهتان والتقصف.



3- تجنبي استخدام المنشفة

إن استخدام المنشفة لـ تجفيف الشعر بعد غسله، ولفّها حول الشعر بشدة، أمران يسببان تكسّر الشعر وتقصفه. لذلك، تجنبي استخدام المنشفة العادية في تجفيف شعرك، واستبدليها بقميص قطني، بحيث تضعينه حول شعرك وتتركينه لبضع دقائق حتى يمتص الماء من شعرك.

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