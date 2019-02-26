6 مواد قاتلة بـ"صبغات الشعر"

تحتوي معظم صبغات الشعر التجارية على 6 مواد سامة قاتلة وتسبب السرطان، تحذير خطير أطلقته صحيفة صينية إلى معظم النساء حول العالم.

أفادت صحيفة "إيبوه تايمز" الصينية، أن المفوضية الأوروبية حظرت نحو 22 مكون كيميائي، يدخلون في تصنيع معظم صبغات الشعر المتداولة عالميًا، كما تحقق المفوضية الأوروبية حاليًا حول مدى الضرر الذي يسببه 115 مكونا آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أضرار تلك المكونات المحظورة في مستحضرات العناية بالشعر أو التي يتم اختبارها، تبدأ من الحساسية الشديدة للجلد والعين والحلق، حتى تهيج الرئة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وصولًا إلى سرطان المثانة.

ووضعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قائمة ضمت 6 مواد كيميائية سامة موجودة في صبغات الشعر، يمكن أن تكون مسبب رئيسي للإصابة بالسرطان، ووصفتها بأنها الأكثر خطورة على صحة مستهلكيه.

وشملت القائمة هذه المواد الستة:

1- مادة PPD:

هي مادة مصنعة من قطران الفحم تستخدم كصبغة للظلال الداكنة اللون، صنفتها الهيئة الأمريكية بأنه يحظر ملامستها للجلد وتؤدي مباشرة للإصابة بالسرطان.

2- بروكسيد الهيدروجين:

يستخدم بروكسيد الهيدروجين لإزالة اللون الطبيعي قبل وضع لون الصبغة على الشعر، وتعتبر من المواد التي تشكل خطورة شديدة على بنية الشعر، حيث أنها تجعله هشًا وتجرده من بريقه ولامعانه الطبيعي.

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3- الأمونيا:

تستخدم الأمونيا لتفتيح درجة الشعر أو الطبقة الخارجية للشعر، لكن تلك المادة تتسبب في حروق كاوية وتهيج شديد للرئة.

4- DMDM ​​Hydantoin:

هي مادة كيميائية، تطلق مواد فورمالدهايد الكيميائية السامة ببطء، وتؤدي إلى تهيج الأنسجة وتدمر جهاز المناعة.

5- البارابين:

تشكل مادة البارابين اثنين من المواد الأكثر شيوعًا في منتجات العناية بالشعر، حيث أنها تؤدي إلى حساسية شديدة وتهيج للجلد.

6- ريسورسينيول:

هي صبغة كيميائية سامة، يمكن أن تسبب في تهيج فروة الرأس، وحساسية شديدة تؤثر على منظومة عمل الغدد الصماء.

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