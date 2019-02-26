أنغام تعترف بزواجها من أحمد إبراهيم: حب عمري

أعلنت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" عن زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، في معرض ردها على تسريب رسالة كتبتها بخط يدها لتهنئة زوجها بعيد ميلاده.

وقالت أنغام فى رسالتها: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وأضافت: "اليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9 /2 وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد، حالة خاصة جدا، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مرة تانية للحرامي".

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