بعد إشهار زواجه بأنغام.. الموزع أحمد إبراهيم يرفض تطليق زوجته

قالت ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد إبراهيم أنه تم اخطارها اليوم الأثنين بزواج أنغام من زوجها على عنوان الاستديو الذي تتشارك مليكته مع زوجها أحمد إبراهيم، حيث أنهما تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهم منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقاري ليكون زواج شرعي أمام الرأي العام

واضافت في بيان أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيد عن ساحات القضاء لم تفضي إلى شئ حتى الآن، حيث أنه رفض تطليقها وحاولت عائلته عدة مرات للتدخل وتطليق ابنتهم و يتهرب منهم في اشارة واضحة أنه يريد الاحتفاظ بكلا الزوجتين أم اولاده والزوجة الثانية أنغام.

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