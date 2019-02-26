الامارات | 5 عروض تلوّن أيام مسرح «دبا الحصن» الثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض تلوّن أيام مسرح «دبا الحصن» الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من المؤتمر الصحافي الذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة. الإمارات اليوم

خمسة عروض مسرحية تلوّن أيام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

ويعد المهرجان، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، واحداً من أبرز المهرجانات العربية التي تعنى بالأعمال المسرحية التي تستمد جمالياتها من التقاطب الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح.

فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، التي تنطلق برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على خشبة مسرح المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، ينتظر أن تشهد خمسة عروض لفرق عربية جاءت من مصر وفلسطين والإمارات والكويت وسلطنة عمان للمشاركة في المهرجان.

وتنطلق الأمسية الأولى للمهرجان، بمسرحية «مازال الثلج يسقط» لفرقة مسرح خورفكان بدولة الإمارات، من تأليف وإخراج حافظ آمان.

ويشهد الجمهور، في اليوم الثاني، العرض الفلسطيني «المغتربان» الذي تقدمه فرقة «مسرح نعم»، الذي تم إعداده من نص «المهاجرون» لسلافومير مروجك، وأعدّه جورج إبراهيم ويخرجه إيهاب زاهدة.

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أما اليوم الثالث فسيكون الجمهور على موعد مع عرض «الزبون الصعب» لفرقة المسرح الكويتي، من تأليف ماكس رينيه وإخراج سعود القطان.

وفي اليوم الرابع تقدم فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر مسرحية «الرجال لهم رؤوس» من تأليف محمود دياب وإخراج سماح السعيد.

وفي الختام تأتي المسرحية العمانية «تفاصيل الغياب» لفرقة الصحوة المسرحية، من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج سعيد أسعد عامر.

المنسق العام للمهرجان، مريم المعيني، قالت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم بقصر ثقافة الشارقة، أول من أمس، إن المهرجان يضم بجانب العروض مجموعة من الندوات النقدية التي تقرأ مزايا العروض الفنية وتوجهاتها الفكرية، بمشاركة كل من الباحث والمخرج الجزائري عبدالناصر خلاف، والمخرج العراقي حازم كمال الدين، والممثل والمخرج العراقي فاروق صبري، وغيرهم.

وأضافت المعيني أن المهرجان سيشهد تنظيم ثلاث ورش تدريبية موجهة لمنشطي المسرح في مدارس الشارقة.

مشاركون

يشارك في فعاليات الملتقى إبراهيم سالم ونبيل المازمي (الإمارات)، فهمي الخولي، طارق الدويري، ومحمد رفعت يونس (مصر)، عبدالكريم عبود، وصميم حسب الله، ومهند كريم (العراق)، أحمد السلمان (الكويت)، كمال خلادي وعبدالعالي السراج (المغرب)، ميني باب أمين (موريتانيا)، وطفاء حمادي (لبنان)، وحافظ زليط (تونس).