الامارات | دبي تشارك الكويت فرحة يومها الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشارك الكويت فرحة يومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي إقامة العديد من الفعاليات والعروض التي عكست المظاهر الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وتضمّنت الاحتفالات إقامة فعاليات اجتماعية وثقافية وتراثية وترفيهية، من بينها حفلة فرقة ميامي التي استمتع بها الجمهور يوم الجمعة الماضي في القرية العالمية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة في swyp كانتين الشاطئ، إحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان دبي للمأكولات.

وسيستمتع زوّار برج خليفة ودبي مول بتلك الأجواء الاحتفالية بمشاهدة عَلَم الكويت على واجهة أطول برج في العالم. وسيتمكّن زوّار كانتين الشاطئ من التفاعل مع عرض الطهي الحي الذي تقدّمه الشيف جميلة اللنقاوي. ويشارك مجلس الأعمال الكويتي، بالشراكة مع كانتين الشاطئ في تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الرياضية الاستعراضية، إضافة إلى مشاركة شركات كويتية متخصصة في قطاع التجزئة، إلى جانب تنظيم ورش عمل للياقة وفنون الدفاع عن النفس.