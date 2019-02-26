الامارات | أسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالبا ما تعتبر السجادة الحمراء التي تزين في كل عام مسرح دولبي في هوليوود، المكان الذي تلتفت إليه جميع الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهي أيضا أكثر المناسبات التي يستعد لها أولئك الذين سيعبرون هذه السجادة، ويتموضعون أمام عدسات المصورين، وتحت الرقابة القاسية للمهتمين بعالم الموضة، وكما هو الحال في كل عام، تتكرر الأخطاء التي يقعن فيها الممثلات، وهنا قائمة بأسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91، الذي أقيم بالأمس.

للإطلاع على الـ10 إطلالات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

