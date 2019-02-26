شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالبا ما تعتبر السجادة الحمراء التي تزين في كل عام مسرح دولبي في هوليوود، المكان الذي تلتفت إليه جميع الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهي أيضا أكثر المناسبات التي يستعد لها أولئك الذين سيعبرون هذه السجادة، ويتموضعون أمام عدسات المصورين، وتحت الرقابة القاسية للمهتمين بعالم الموضة، وكما هو الحال في كل عام، تتكرر الأخطاء التي يقعن فيها الممثلات، وهنا قائمة بأسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91، الذي أقيم بالأمس.
للإطلاع على الـ10 إطلالات، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أسوأ 10 إطلالات خلال حفل الأوسكار الـ 91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.