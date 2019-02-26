الامارات | علماء يكتشفون 300 ألف مجرة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون 300 ألف مجرة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «لوفار» يستطيع اكتشاف ترددات راديوية منخفضة لا تلتقطها التلسكوبات الأخرى. من المصدر

نشر فريق علماء دولي بحثاً أضاف فيه نحو 300 ألف مجرة جديدة إلى خريطة الكون، بعد أن استخدم الفريق تلسكوب الأشعة منخفضة التردد (لوفار) لجميع البيانات، الذي تمكن من التقاط الترددات الراديوية المنخفضة التي لا تلتقطها التلسكوبات الأخرى.

وأظهر تلسكوب الأشعة منخفضة التردد (لوفار) الكائن في هولندا نتائج واعدة، بعد أن التقط الترددات الراديوية المنخفضة، ومنها آثار الإشعاع الذي خلّفه اندماج المجرات. ونشر فريق علماء دولي أخيراً أول بحث باستخدام «لوفار»، إذ أضاف البحث نحو 300 ألف مجرة مجهولة إلى خريطة الكون. ونشرت دورية أسترونومي آند أستروفيزيكس إصداراً خاصاً تكريماً لـ26 ورقة بحثية أُنجزت بالاستعانة بأول مسح فضائي عبر «لوفار»، إذ تمكن من تسجيل كميات ضخمة لبيانات لم يكن اكتشافها ممكناً أثناء مسح السماء سابقاً، لأنه يستطيع اكتشاف الترددات الراديوية المنخفضة التي لا تلتقطها التلسكوبات الأخرى.

وفقاً للباحث تيموثي شيمويل من المعهد الهولندي لعلم الفلك الراديوي، تطلبت معالجة البيانات لتشكيل خريطة تتضمن المجرات الإضافية جهداً كبيراً ووقتاً كثيراً. وأوضح في بيان صحافي أن المعهد تعاون مع سيرف في هولندا لتحويل البيانات الهائلة إلى صور عالية الجودة، وأنه أتاح هذه الصور للجميع، ما يمكن علماء الفلك من دراسة تطور المجرات باستخدام بيانات غير مسبوقة.

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وسيستخدم الفلكيون الخارطة الجديدة لدراسة الثقوب السوداء. وقال هوب روتينغر، الباحث من جامعة لايدن «إذا استخدمنا التلسكوب الراديوي في النظر إلى السماء، فسنرى الانبعاثات الصادرة عن البيئة المحيطة بالثقوب السوداء العملاقة». وأضاف «نأمل أن يساعدنا لوفار في الإجابة عن السؤال المثير للاهتمام: من أين تنبع هذه الثقوب السوداء؟».

وقد يستخدم باحثون آخرون الصور الجديدة لدعم أبحاثهم عن الحقول المغناطيسية أو العلاقة بين المجرات أو لإنشاء خرائط جديدة، ووفقاً لكارول جاكسون المديرة العامة للمعهد الهولندي، ستمثل خريطة السماء إنجازاً علمياً مذهلاً للمستقبل، وهي تشهد لمصممي «لوفار» بتميزه.

خريطة السماء تمثل

إنجازاً علمياً مذهلاً

للمستقبل.