استغرق خياطته 6 أشهر.. بنطلون يدخل موسوعة "جينيس" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

استطاعت إحدى شركات الملابس الكبرى في تشيلي أن تدخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بصناعتها بنطلون جينز بمواصفات غير معقولة.

نجحت الشركة من خلال مصانعها أن تصمم أكبر بنطلون جينز في العالم بالتعاون مع بعض علامات الأزياء الشهيرة، وتم عرضه في محال "Mall del Sur" بمدينة سان خوان دي ميرافلوريس في بيرو، وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتعاون 50 فرد معًا كفريق عمل لتصنيع هذا البنطلون المكون من 22 طابقًا، وبلغ طوله 65.5 متر وعرضه 42.6 متر، وقد استغرق الأمر منهم 6 أشهر لخياطة البنطلون.

يذكر أن هذا الجينز الضخم سيعرض أسبوعًا كاملًا، ومن ثم سيصنع من قماشه 10 آلاف كيس، سيتم بيعها في سلسلة متاجر "باريس" في إطار حملة ضد استخدام الأكياس البلاستيكية.