لمرضى القلب احذر تناول 10 أشياء.. منها الكاتشب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

تعتبر العادات الغذائية الخاطئة من أكبر العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بجميع أنواعها، فبعضها يزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم وبعضها يهدد بتصلب الشرايين وانسدادها، لذا يجب معرفة الأطعمة الضارة بصحة مريض القلب ليتجنبها تماما.

في هذا التقرير سنذكر لك هذه الأطعمة كما أوردها موقع "Prevention".

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