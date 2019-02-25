بالصور| أبرز الثنائيات على "السجادة الحمراء" خلال أوسكار 2019

وثقت عدسات المصورين أمس، لحظات رومانسية، بين حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، وكان من أبرز الحضور رامي مالك وصديقته الحميمية لوسي، والتي التقطت الكاميرا قبلة بينهما قبل استلام رامي جائزته كأفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية.

وحضر كذلك للحفل، الذي أقيم في بيفرلي هيلز بأمريكا، الثنائي أنجيلا باسيت وكورتني فانس، إيمي آدامز وزوجها دارين لي جالو، سام روكويل وليزلي بيب، كريستيان بيل وسيبي بلازيك، جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز، ميليسا مكارثي وبن فالكون، ديفيد أويلو وجيسيكا، برادلي كوبر وإيرينا شايك.

وأقيم حفل الأوسكار فجر اليوم، وبين أبرز الجوائز، ليدي جاجا عن أفضل أغنية أصلية في فيلم a star is born، وأفضل فيلم green book، وأفضل ممثل رامي مالك، وأفضل ممثلة، أوليفيا كولمان عن فيلم The Favourite.

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