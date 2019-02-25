"الخل الأبيض وزيت الزيتون".. علاجات طبيعية لـ"حكة الأذن"

تعتبر حكة الأذن المستمرة من الأمور التي تسبب إزعاج للأشخاص وترجع أسبابها إلى الإصابة بنوع من الحساسية، وكثرة استخدام السماعات في الأذن، وإفراط الغدة الصمغية مما يؤدي إلى تراكمها في الأذن، وهناك علاجات طبيعية تساعد في التخلص من حكة الأذن منها كما أوردها موقع "توب تين ريميديز".

- استخدام الجاذبية

قد يكون دخول الماء إلى الأذن سبباً في إصابتك بالحكة، لذا قم بإمالة رأسك بحيث تكون الأذن باتجاه الأرض حتى يخرج الماء منها.

- الماء الدافئ

يعتبر تنظيف الأذن بالماء الدافئ من أفضل الطرق للتخلص من شمع الأذن الزائد الذي قد يسبب الحكة.

- تقنية ضغط الهواء

لإزالة المياه من الأذن الوسطى يمكن اتباع تقنية ضغط الهواء، أغلق فمك وسد أنفك بأصابعك، ثم خذ نفساً عميقاً قبل أن تطلق الهواء من أنفك لتنظيم ضغط الهواء، وعندها ستسمع صوتاً مفاجئاً يدل على أن أنابيب الأذن الوسطى قد فُتحت.

- زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على إزالة شمع الأذن الزائد، ويخفض من كمية شمع الأذن الصلب والجاف، كما يتميز بخصائصه المطهرة التي تحارب الالتهابات.

- بيروكسيد الهيدروجين

للتخلص من حكة الأذن الناجمة عن تراكم الشمع، يمكن استخدام بيروكسيد الهيدروجين الذي يساعد على تخفيف كمية الشمع ويساعد على إخراجه من الأذن.

- الخل الأبيض

يساعد الخل الأبيض أيضاً على إذابة شمع الأذن، وتبخر أية سوائل متبقية داخلها، إضافة إلى أنه يحارب الالتهابات التي قد تصاب بها الأذن.

- الكمادات الدافئة

إذا كان سبب الحكة في الأذن هو حب الشباب، فإن الكمادات الدافئة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تجفيف حب الشباب، إذ تساعد الحرارة الناتجة عن الضغط الدافئ على تقليل الالتهابات والتهيج والآلام المرافقة له مثل حكة الأذن.

- الحفاظ على جفاف الأذنين

لا بد من الحفاظ على جفاف الأذنين أثناء الاستحمام لكي لا يتسرب الماء للأذنين ويتسبب بالالتهابات والحكة.

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