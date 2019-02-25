كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - تغلب الوحدات بنتيجة 1/0 على النجمة اللبناني ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس الإتحاد الاّسوي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة سعيد مرجان في الدقيقة 11، وأشهر الحكم حسن أكرمي البطاقة الحمراء في وجه شمس الدين شاونا لاعب النجمة في الدقيقة 45. ورفع الفوز رصيد الوحدات إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل نقطة لكل من هلال القدس والجيش، في حين لا يملك النجم أي نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الوحدات الأردني يتصدر مجموعته في كأس الإتحاد الاّسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.