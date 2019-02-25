نعومي أوساكا تتصدر التصنيف العالمي لنجمات التنس

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - حافظت النجمة اليابانية نعومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة الاثنين، والتي شهدت صعود النجمة التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز الثالث.

وتحتل أوساكا المركز الأول برصيد 6871 نقطة وتليها سيمونا هاليب في الركز الثاني برصيد 5727 نقطة. وانتزعت كفيتوفا المركز الثالث من سلون ستيفنز رغم الهزيمة في نهائي بطولة دبي مطلع هذا الأسبوع. أما بليندا بينسيتش، المتوجة بلقب بطولة دبي ليكون الثالث في مسيرتها ببطولات المحترفات، فقد قفزت 22 مركزا لتحتل المركز الثالث والعشرين.

من جانبه حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الجديدة، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 10955 نقطة ويليه الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 8320 نقطة. واقترب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس (20 عاما)، المتوج الأحد بلقب بطولة مارسيليا بشكل كبير من المراكز العشرة الأولى حيث صعد من المركز الثاني عشر إلى الحادي عشر، وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين كما يلي:

نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 10955 نقطة، رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 8320 نقطة، ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 6475 نقطة، خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع برصيد 5085 نقطة، كيفن أندرسون في المركز الخامس برصيد 4595 نقطة، كي نيشيكوري في المركز السادس برصيد 4190 نقطة، روجيه فيدرر في المركز السابع برصيد 4100 نقطة، دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3800 نقطة، جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3270 نقطة، مارين سيليتش في المركز العاشر برصيد 3095 نقطة.