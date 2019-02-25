أوباميانغ يستعرض سيارته اللامبورجيني الذهبية فى لندن

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - أثبت مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، أن له “لمسة ذهبية” ليس داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل خارجه أيضا، إذ وثق مقطع فيديو سيارة اللاعب الباذخة.

ورصد مقطع فيديو المهاجم الغابوني البالغ من العمر 30 عاما، وهو يقود سيارة باهظة الثمن من طراز لامبورغيني افنتادور في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أوردت صحيفة ” صن” البريطانية، الاثنين.

ومما زاد من رفاهية السيارة، طلاء هيكلها الخارجي بالذهب، ليصل ثمنها إلى 353 ألف دولار أميركي، بحسب ما أظهر الفيديو الذي نشره شقيق مهاجم “المدفعجية” على تطبيق “إنستغرام”.

وقالت “الصن” إن السيارة المذهبة ليست غريبة على سيارات المهاجم الغابوني، التي تعرف بأثمانها الباهظة.

ويعرف عن أوباميانغ عشقه للسيارات الباذخة، إذ يملك أيضا سيارة من طراز فيراري يبلغ ثمنها مليون و300 ألف دولار، وهي واحدة من 499 سيارة صنعت من هذا النوع في العالم.

ويملك أيضا سيارات من طرازات “رينج روفر سبورت”، و”بورش”، و”أستون مارتن”.

لكن بات على مهاجم أرسنال أن يقود أسطول سيارته بحذر، بعدما تلقى تحذيرا من الشرطة البريطانية في سبتمبر الماضي، بسبب السرعة الزائدة.

ويساعد دخل اللاعب الغابوني في تحقيق رغبته في اقتناء السيارات، إذ يتلقى راتبا أسبوعيا يصل إلى 258 ألف دولار أميركي.