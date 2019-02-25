قبل لوسي بيونتون.. نساء في حياة رامي مالك "جميعهن شاركن في أفلامه"

لم يسبق لرامي مالك الزواج من قبل، لكنه ارتبط بحسناوات هوليوود قبل لوسي بوينتون، سبقتها فتاتين من هوليوود، وهي علاقات معلنة، لكن لم تكن أيا منها رسمية.

ويعؤض التقرير التالي، "الحب" في حياة رامي مالك، الفائز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية، منذ فجر اليوم، بعدما تصدر محركات البحث، وحاز على اهتمام كثير من الجمهور المصري والعربي.

وتشتمل القائمة التالية، معلومات عن الحسناوات اللاتي ارتبطن برامي مالك، وجميعهن شاركوه أفلامه، وتنوعت الفتيات بين الشقراوات، والسمراوات، لكن لم تحمل أيا منهن ملامحا مصرية أو شرقية، توحي بحنين فائز الأوسكار لأصوله المصرية.

لوسي بيونتون:

هي صديقة رامي مالك الحالية، ارتبطا في بداية العام 2018، وعملا معا في الفيلم الذي فاز بطله بجائزة الأوسكار، الملحمة البوهيمية، و"لوسي" هي ممثلة إنجليزية، ولدت في لندن، وتبلغ من العمر 25 عاما، التحقت بمدرسة بلاكهيث الثانوية، وهي ابنة جراهام بوينتون، محرر السفر الجماعي لمجموعة تلغراف ميديا وأدريان بييلو، كاتبة في مجال السفر.

بورتيا دوبليداي:

هي الصديقة الحميمة لرامي مالك قبل لوسي، ارتبطا في العام 2015، وهي ممثلة أمريكية ولدت في لوس أنجلوس وتبلغ من العمر 30 عاما، وشاركت في التمثيل مع رامي في فيلم MR robot، وشاركت في العديد من الأفلام الأمريكية في هوليوود.

أنجيلا سارافيان:

مرة ثالثة، في علاقة حب مفتوحة، يرتبط رامي مالك عاطفيا بفنانة شاركت معه في فيلم، وهذه المرة هي المثلة الأمرينية أنجيلا سارافيان، والتي عملت معه في فيلم، The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2، وكان ذلك في العام 2012، وتعتبر هي العلاقة المعلنة الأولى لرامي، وتبلغ أنجيلا من العمر 35 عاما، وهي ممثلة أمريكية أرمينية.

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