"القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف

صرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف والذي تم توقيعه أمس يعمل على ضمان حصول أكبر عدد من السيدات غير القادرات على الخدمات والمساعدات التى تقدمها الدولة وإمكانية ضمهن لخطط التنمية التى تقوم بها الدولة من خلال امتلاكهن لبطاقة الرقم القومي، حيث سيتم استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمجان، بمساهمة من وزارة الأوقاف بمبلغ مالي قدره مليون و800 ألف جنيه مصري، ومن خلال التنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأوضحت الدكتورة مايا أن المجلس من خلال فروعه في المحافظات وبالتعاون مع الرائدات الريفيات بالمحافظات يتولى مسئولية اعداد كشوفات بأسماء السيدات غير القادرات لاستخراج بطاقة رقم قومى لهن بالمجان، موجهة شكرها وتقديرها للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لحرصه الدائم على التعاون مع المجلس بما يخدم المرأة المصرية.

وأشارت "مايا" إلى أن هذه المرحلة تستهدف محافظات بني سويف، الشرقية، الإسكندرية، أسوان، المنيا، سوهاج، الجيزة، مؤكدة أنه سيتم العمل على توسيع نطاق العمل للوصول إلى أكبر عدد من السيدات الاكثر احتياجاً في جميع المحافظات.

جدير بالذكر أن المجلس سبق ووقع برتوكول تعاون مع وزارة الاوقاف في سبتمبر 2017، وتم بموجبه استخراج 40 الف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، وأن هذا البروتوكول هو استكمال للبروتوكول السابق، والذي يأتي استكمالا لتنفيذ المشروع الذي يتبناه المجلس تحت اسم "بطاقتك حقوقك"، والذي يستهدف مساعدة السيدات الأولى بالرعاية، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس لاستخراج رقم قومي.

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