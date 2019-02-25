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نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "كنزي" مع اثنين من أصدقائها، مرتدية "مايو"، وهي تلهو على شاطئ بحر بورتوبيلو، في إسكتلندا، وأرفقت الصور بتعليقا: "كفاية أني مدخلتش جوا".
وتفاعل متابعي "كنزي"، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "يا ولية عيب"، و"دي جمصة ولا بلطيم"، فيما قرر أحد متابعوها عمل "منشن" لوالدها عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| كنزي عمرو دياب بـ"المايو" في البحر.ز ومتابعوها: "يا ولية عيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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