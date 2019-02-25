أظهري جَمال وجهك بالحواجب الكثيفة المُفعمة بالحيوية

يُعدّ المظهر الطبيعي للحاجبين الهدف الذي تسعى إليه كل فتاة، ويولد البعض بحواجب كثيفة مفعمة بالحيوية إلا أن البعض الآخر لا يتمتع بمثل تلك الحواجب الكثيفة بل بالكاد ينمو بها الشعر ليغطي مساحة ضئيلة، ورغم ذلك فإن الحواجب من أكثر الأشياء التي تبرز جمال الوجه بشكل كبير.

ويُمكن إصلاح الحواجب الخفيفة والمتناثرة، وفقا إلى صحيفة "غارديان" البريطانية، عن طريق بعض التقنيات المختلفة، على سبيل المثال تقنية الميكروبليدنج، وهي تقنية الوشم المعقدة لكن تستمر نتائجها لعام أو أكثر ومن خلالها تحصلين على حواجب جميلة بمظهر طبيعي، على عكس النوع المروع الذي يبدو مرسوما باستخدام قلم ألوان والمستخدم من قبل، كما أنه من الممكن استخدام المكياج لإصلاح الحواجب وإضافة مظهر مثالي وطبيعي عليها.

تبدأ خطوات رسم الحواجب بالمكياج من خلال تكثيف الشعر وملء الفراغات الموجودة بينها، وهي خطوة سهلة وبسيطة ويتم تنفيذها بطريقة سريعة وفعالة، ومن ثم يمكنك تحديد شكل تقوّس الحاجب باستخدام الفرشاه المخصصة، وعليكِ اختيار الرسمة التي ترغبين في الحصول عليها حسب شكل وجهكِ، وقومي بملء الجزء الداخلي من حواجبك باستخدام ظلال العيون أو القلم، وذلك لكي تمنعي ظهور البقع الخالية من الظلال ولكي لا يبدو حاجبك متعدد الألوان.

ويعتقد البعض بأن تطبيق القليل من الكونسيلر تحت العين خطوة مكياج إضافية غير مجدية، إلا أنها ضرورية ومفيدة، وبالطبع هناك خيارات جيدة جدا في السوق من الكونسيلر لكن عليكِ الاختيار الجيد من اللون والاتساق والكفاءة.

تعرض العلامة التجارية Fenty مجموعة رائعة تضم 50 لونا من الكونسيلر غير العادي حيث يتميز بالملمس السلس والخفيف وهو جذاب للغاية حيث سيعطيكِ نوعا رائعا من التغطية الكاملة.

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تعدّ الخطوة الأخيرة مهمة وهي تمشيط الحاجب بواسطة فرشاة الحواجب، ومن المهم مزج ظلال العيون بقلم الحواجب على شعيرات الحاجب لكي تكون ذات مظهر طبيعي وناعم.

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