الصور| بالأسعار والماركات.. ساعات نجوم هوليود في حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
لا تكتمل أناقة نجوم هوليوود على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار إلا بساعة اليد، فرغم صغر حجمها بالنسبة للإطلالة بأكملها، إلا أنها كانت ذات دور أكبر تضيف أناقة وجاذبية، منهم من جعلها على رأس قائمة القطع المفضلة في ذلك اليوم واعتمد على ماركات باهظة الثمن وآخرون اهتم أكثر بالتصميم ومواكبة الموضة، والبعض الآخر يرتديها لأن الشركة المعنية تدفع لهم لترويجها.
تنوعت ساعات الرجال على السجادة الحمراء للأوسكار 2019، بين الأنماط المختلفة من المعادن والجلود والمجوهرات المرصعة بها:
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