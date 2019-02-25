بالصور.. جينيفر لوبيز بإطلالة مختلفة بتوقيع زهير مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تألقت النجمة جينيفر لوبيز، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، في حفل "فانيتي فير" الخاص بجوائز الأوسكار، الذي يُقام في مركز واليس أنينبيرغ للفنون التمثيلية.

اختارت جينيفر، فستان طويل لأمع، بدرجات الأزرق المختلفة، المتداخل مع اللون الأسود، وقليل من اللون الزهري، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، ضمن مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2019.

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وتميز التصميم بفتحة أمامية مائلة، دون أكمام، وكشاكش من عند منطقة الصدر إلي أسفل الخصر، أشبه بتصميم المروحة بألوان قزحية، وأكملت الإطلالة بأقراص متدلية باللون الأزرق الفاتح، كروس سواريه باللون الأسود.

واكملت إطلالتها بصندل باللون الأزرق الداكن، ارتدته عارضة الأزياء على التصميم نفسه، ضمن مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2019، واعتمدت تسريحة الشعر المموج، ومكياج ناعم بالألوان الترابية اللامعة.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".