بالصور- للمرة الثانية.. آشيلي جرام تتألق على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تألقت العارضة الأمريكية آشيلي جرام، في حفل توزيع الجوائز الأوسكار لدورته الـ91، إذ حصلت على لقب أفضل إطلالة على السجادة الحمراء للمرة الثانية، بحسب ما جاء في موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واختارت آشيلي جيمبسوت باللون الأبيض، مكون من قطعتين، الأولى عبارة عن توب بصيحة الكتف الواحد One shoulder، وتواجد شال من الخامة الشيفون من عند الكتف.

أما عن القطعة الثانية، فكانت عبارة عن بنطلون بصحية الرجل الفضفاضة ليبرز رشاقتها، مع وجود ذيل يبدأ من عند منطقة الخصر حتى الأسفل من خامة الساتان.

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ونسقت آشيلي حذاء بكعب عالي باللون الروز جولد الغامق ليضيف لإطلالة أنسيابية وجاذبية، واختارت كلاتش باللون الأصفر مع وجود قطعة من الإكسسوار عليها.

أما عن تصفيفة الشعر، فاختارت ستايل الشعر المموج الواسع، وفضلت أن يكون إنسيابي ليبدو بمظهر طبيعي وجذاب.

وعن المكياج، عادة لا تعتمد آشيلي على وضع كثير من مستحضرات التجميل، فاختارت الألوان الترابية في آيشادو العيون مع وضع أحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتح.

واختارت قرط أذن باللون الفضي، طويل يتناسب مع تصفيفة الشعر وتصميم الفستان، خاتم بماسة باللون النبيتي الداكن.