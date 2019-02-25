بينهم محمد صلاح.. هل مستخدمو اليد اليسرى أكثر ذكاءً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حسناء الشيمي

يقال عادة إن مستخدمي اليد اليسرى أكثر ذكاءا وأكثر مهارة من مستخدمي اليد اليمنى، ويبرر البعض وجهة النظر هذه بوجود عدد من المشاهير وأبرزهم محمد صلاح، ممن يستخدمون اليد اليسرى.. فما حقيقة ذلك؟.

أكد الدكتور ساهر هاشم، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، عدم وجود أي دراسة علمية تؤكد أن مستخدمي اليد اليسرى أكثر ابداعا أو تفوقا من مستخدمي اليد اليمنى، وأن الأمر لا يتعدى بعض الاحصائيات التي ترصد مشاهير وعباقرة من مستخدمي اليد اليسرى.

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