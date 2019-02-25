محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
ألقت عارضة الأزياء ويني هارلو، على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، بإطلالة جذابة ومختلفة.
وارتدت هارلو فستان من خامة التفتا، منفوش، بصحية التصميم القصير من الأمام، والطويل من الخلف، بدرجات النيود الفاتحة، مع اعتماد التصميم لصيحة الكرانيش من عند الزيل ومن منطقة الصدر، وجاء بدون أكمام.
ونسقت معه حذاء من نفس لون الفستان، واختارت إطلالتها من دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان.
أما عن تصفيفة الشعر، فاعتمدت على ستايل الشعر المبلل، الذي جاء مناسبًا مع تصميم الفستان، وعن المكياج اعتمدت ويني على درجات النيود في الآيشادو، مع وضع أحمر شفاه باللون النيود الشفاف، واختارت معه قرط أذن كبير باللون الفضي لتكمل الإطلالة.
يذكر أن العارضة ويني هارلو، أصيبت بمرض البهاق، وكسرت قواعد الجمال في عالم الأزياء والموضة، وأصبحت من أشهر عارضي الأزياء وشاركت في منصات عروض الأزياء لمصممي وبيوت أزياء عالمية في أسابيع الموضة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- عارضة البهاق الأشهر في عالم الموضة تتألق في ثاني أيام أوسكار 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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