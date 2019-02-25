بالصور- أبرز إطلالات المشاهير في ثاني أيام حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

توافد عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، في ثاني أيام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، وتألق عديد من نجوم ونجمات بإطلالات جريئة، ومختلفة لمصممي وبيوت أزياء عالمية.

ومن أشهر الحاضرين ميلي سيريس، والعارضة الأمريكية آشيلي جرام، والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، وليدي جاجا، ورامي مالك.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من حفل الأوسكار، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.