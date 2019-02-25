"حر وبرد وأتربة وأمطار".. 34 نصيحة للتعامل مع موجة التقلبات في الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

حالة من موجة الطقس المتقلب تشهدها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفق ما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ بارتفع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية، كما تنشط الرياح المعتدلة على غرب البلاد".

ومن المتوقع سقوط الأمطار، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تميل إلى البرودة. أما طقس الثلاثاء، فسيشهد انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الإرشادات التي عليك اتباعها، بحسب ما جاء في موقعي Wiki how وصحيفة ديلي ميل البريطانية، في السطور التالية:

1 - الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

2 - الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

3 - عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والاطفال إلا للضرورة.

4- تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة وترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

5- تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها.

6 - متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

بعض النصائح المقدمة من خبراء الأرصاد:

7- شرب السوائل الساخنة على مدار اليوم.

8- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وعدم التخفيف وإن ارتفعت درجات الحرارة بشكل مؤقت.

9- ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

10- يفضل أداء بعض التمرينات الرياضية.

11- الأبتعاد عن كل الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

12- القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية السريعة.

أما عن هيئة المرور فقدمت بعض النصائح للمسافرين وللسائقين:

13- التحكم في عجلة القيادة جيدا، مع استمرا تشغيل المساحات لضمان وضوح الرؤية.

14- تفادي الضغط المفاجئ بشدة على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

15- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق مع الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب.

16- وتهيب إدارة المرور بجميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

تعليمات وزارة الصحة:

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17- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خصوصًا تطعيم الأنفلونزا، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عامًا، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

18- ينصح الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات.

19- الإكثار من تناول المياه.

أما لأصحاب الجيوب الأنفية، قدّم الدكتور أشرف رجب أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح للوقاية ومنها:

20- تجنب التعرض للغبار بأنواعه.

21- المواظبة على علاج الحساسية.

22- تجنب التعرض للروائح النفاذة.

23- عدم الخروج في أوقات العواصف الترابية أو ارتداء الكمامة.

24- عدم الاقتراب من المرضى لتجنب العدوى.

كما قدم الدكتور سمير فتحي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، عدة نصائح تساعد في السيطرة على الأعراض قدر الإمكان، هي:

25- الاستنشاق بالماء، للتخلص من أي أتربة أو ملوثات داخل الأنف، خاصة عند التعرض لها.

26- تجنب الأماكن المغلقة قدر الإمكان، لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

27- عدم الاحتكاك أو الجلوس بجوار أشخاص مصابين بنزلات البرد، والحرص على أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمي.

28- تناول أدوية الجيوب الأنفية على الفور، خاصة الغسول، بمجرد الشعور بالأعراض أو العلامات المنذرة باحتمالية الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، مثل انسداد أو (أكلان) الأنف أو العطس، لتجنب انسداد الأنف أو فتحات الجيوب الأنفية الذي يزيد من حدة الأعراض.

32- في حالة وجود حساسية في الجيوب الأنفية، تجب ملاحظة الأطعمة التي تثير الأعراض للامتناع عن تناولها مرة أخرى، حتى لا تتسبب في انسداد الأنف ومن ثم ظهور أعراض الجيوب الأنفية.

29- مراجعة الطبيب في حالة ملاحظة بعض الأعراض التي تشير إلى حدوث التهاب صديدي، كثرة البلغم، نزول صديد أو إفرازات من الأنف أو مع البلغم، من الممكن أن يكون ذلك مصاحبا لأعراض حساسية الجيوب الأنفية العادية، لكنه يتطلب تناول أدوية أخرى بجانب أدوية الحساسية.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير سابق لها مجموعة من النصائح للحفاظ على منزلك نظيف أثناء الأتربة:

30- غلق الشبابيك جيدًا، ووضع قطعة القماش المبللة على حافة باب المنزل والشباك لامتصاص الأتربة.

31- استخدام "بخاخة" الماء، ورشه في الجو، إذ يساعد ذلك على إزالة الأتربة الموجودة بالمنزل، حتى لا تستنشقها أسرتك.

32- التأكد من تغطية فتحات التكييف، لعدم دخول الأتربة من خلالها.

33- استخدام المكنسة الكهربائية، لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل مع ملعقة كبيرة من البيكنج صواد للتأكد من تنظيفها جيدًا.

34- يفضل عدم نشر الغسيل في الخارج، واستخدام منشر داخلي.