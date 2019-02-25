كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - تبحث كل سيدة عن اجمل العطور النسائيه الجديده، وعن العطور التي تدوم طويلاً. لذلك من الضروريّ جدّاً توزيع العطر على نقاط النبض المتواجدة في الجسم، وأهمّها عظمتا الترقوة، شقّ الصدر، المعصم، أسفل الثديين، خلف الركبتين، على الكوعين أيضاً، حيث يكثر تدفّق الدم في هذه المناطق، ما يجعلها دافئة على الدوام، فيبقى عبق العطر متأجّجاً.



فلا تقتصر عمليّة التعطّر على إيجاد النفحات التي تروق لمزاجكِ فحسب، بل لا بدّ من إتقان الطريقة لتدوم نفحات العطر على بشرتكِ متأجّجة طوال اليوم.



تعرفي الى أجمل العطور النسائية الجديدة.





اليك مجموعة من افخر العطور:

عطر ماي بيربيري بلاك My Burberry Black من بيربيري Burberry

عطر غابريال أو دو بارفانGabrielle Eau de Parfum من شانيل Chanel

عطر لو بارفام إن وايتLe Parfum in White من إيلي صعب Elie Saab

عطر لايدي ميليون لاكيLady Million Lucky من باكو رابان Paco Rabanne

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عطر أو دو سولاي بلانEau De Soleil Blanc من توم فورد Tom Ford

عطر جاست لايك هيفينJust Like Heaven من توري بورتش Tory Burch

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