صور مكياج وتسريحات شعرالنجمات في حفل جوائز أوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - كانت الأنظار موجّهة ليل أمس إلى سجادة اوسكار 2019، والتي لم تخذلنا بحضور النجمات العالميات اللواتي حملن أحدث صيحات الموضة والجمال في إطلالاتهن. فبالإضافة إلى الأزياء التي عكست ذوقاً رفيعاً وحرصاً عالياً من كل نجمة على مواكبة الموضة العالمية، بدت خياراتهن الجمالية أكثر دقة ومتابعة لكل ما هو رائج. إليكِ أجمل صور مكياج النجمات في حفل توزيع جوائز اوسكار 2019.



البداية مع الليدي غاغا Lady Gaga التي لا تنفك أن تكون حديث الساعة في كل إطلالة لها، خاصة أن الأنظار كانت موجّهة إليها بعد إعلانها الرسمي عن فسخ خطوبتها، وكأن الجميع كان يتوقّع أن تحدّثنا إطلالتها عن حالتها النفسية. إلا أن بطلة فيلم A Star Is Born بدت بمنتهى الحيوية والشباب، مع شعر أبيض مرفوع ومكياج ناعم تمّ تطبيقه باستخدام مستحضرات مارك جايكوبس Marc Jacobs، جاء عبارة عن فاونديشن وكونسيلر وبلاش، مع القليل من الظلال الفضيّة فوق العين وخط أيلاينر رفيع وماسكرا. أما أحمر الشفاه فاختارته من الغلوس الزهري ليزيد من نعومة إطلالتها.





تشارليز ثيرون Charlize Theron بدورها، لفتت الأنظار إلى إطلالتها المستوحاة من حقبة السبعينيات. فقد سحرت الأنظار بشعرها البني الداكن وقصّته الناعمة، حتى مكياج تشارليز لم يكن قوياً حيث اكتفت بالفاونديشن والقليل من الماسكرا وأضفت لمسة إشراق على ملامحها مع أحمر شفاه باللون البرتقالي.

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جنيفير لوبيز Jennifer Lopez كعادتها استطاعت أن تحوّل الأنظار إليها رغم ملامحها التي بدت متعبة. فالفستان ذات التصميم الموزاييكي الذي اختارته من طوم فورد Tom Ford منحها إطلالة مشرقة ولافتة، وقد اختارت لوبيز أن تظهر جمالها بأسلوب عفوي هادئ، فأبقت شعرها منسدلاً واعتمدت مكياج العيون الدخاني بدرجات البني، مع أحمر شفاه غلوس باللون البيج، ما منحها لمسة مكياج برونزي وهي بصمة لوبيز الشهيرة.





أما عارضة الأزياء الأميركية آشلي غراهام Ashley Graham فقد سجّلت حضوراً لافتاً لها على سجادة حفل توزيع جوائز اوسكار 2019 حيث تألقت بمكياج ناعم أظهر ملامح وجهها الجذابة، واستطاعت أن تبرز جمال عينيها من خلال اعتماد ألوان ترابية تناغمت مع لون شعرها البني ولون عينيها.





مكياج النجمات وتسريحات الشعر التي اعتمدنها كانت لافتة ليل أمس خلال حفل توزيع جوائز اوسكار 2019، وإليكِ بعض إطلالاتهن.