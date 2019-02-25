طريقة رسم الحواجب... بحسب خطوط الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - طريقة رسم الحواجب هي من أساسيات المكياج كي تبدو اكثر طبيعية. إذا كنتِ تجدين صعوبة في طريقة رسم الحواجب وفق ما تنشده خطوط الموضة، إليكِ هذه الخطوات السريعة والسهلة لرسمهما بالمكياج بأسلوب محترف كخبراء التجميل.



•استخدمي قلم تحديد الحواجب على أن يكون لونه قريباً جدّاً من لون شعركِ وتأكّدي أنّه مبريّ جيّداً وبنهاية حادّة.



•ابدئي بتحديد جوانب الحواجب الخارجيّة ورسمها بدءاً من بداية الحاجب عند منتصف الوجه ونزولاً إلى زواياه الخارجيّة.





•قومي بقياس طول حاجبيكِ بدقّة، امسكي القلم بيدكِ بشكل مائل من جانب الأنف وإلى نهاية العين والنقطة التي يلامسها القلم عند الحاجب هي نفسها النقطة التي لا بدّ أن يمتدّ الحاجب إليها لينتهي عندها.



•بعد رسم الحاجب، لا بدّ من الاستعانة بفرشاة الحاجب من أجل تمويه الرسم ومنحه مظهراً طبيعيّاً، ثمّ ابدئي بملء الفراغات داخل رسم الحاجب مع التركيز على المناطق الصغيرة التي يبدو فيها الزغب خفيفاً أو فارغاً.



•احرصي أن تكون طريقة الملء برسم زغب خفيف بدلاً من رسم خطوط قاسية وموصولة، ستبدو غير طبيعيّ.



•لتثبيت اللّون قومي بمسح الحاجب بفرشاة مشبّعة بقليل من الجل الخاصّ بـ الحواجب أو الفازلين.







•مشّطي الحاجب لدمج اللّون جيّداً والتخلّص من الفائض من الصبغة بفرشاة الحاجب الصغيرة، وربّتي عليها برفق بمنديل ورقيّ كي تتخلّصي من اللّون الفائض.



بهذه الخطوات السهلة يمكنكِ اعتماد طريقة رسم الحواجب ، للحصول على حواجب ممتلئة متناغمة مع بقيّة مكياج الوجه.

تابعي أيضاً:

Advertisements

مكياج مميز لصاحبات الحواجب الخفيفة

قلم حواجب.. للحصول على رسمة متناسقة

أهمية زراعة شعر الحواجب في زيادة جمالية الوجه