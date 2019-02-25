افضل مقشر للوجه...نتائج مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - تقشير الوجه عبارة عن تقشير طبقة الجلد الميت . بين موسم وآخر تتبدّل طبيعة البشرة، ما يستدعي الاعتناء بها وترطيبها، كي تبقى محافظة على نعومتها، لذلك من الضروري اختيار افضل مقشر للوجه.

قناع السكّر، يعدّ طريقة من عدّة طرق للعناية بـ البشرة وهو افضل مقشر للوجه، حيث يساعد على تقشيرها وتخليصها من طبقات الجلد الميت المتراكمة على سطحها دون التسبّب في تهيجها، وذلك لأنّ السكّر مادّة طبيعيّة خشنة، لكنّها آمنة على سطح البشرة تزيل آثار الرؤوس السوداء والبيضاء، تحسّن من نسيج البشرة وتمنحها توهّجاً ملفتاً بسبب تدفّق المزيد من الدم إليها.





فقط امزجي كميّة من السكّر مع القليل من الموز الطازج الغنيّ بـ فيتامين E وأيضاً ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت اللّوز لتسهيل حركة حبيبات السكّر الخشنة على البشرة وانزلاقها بنعومة من الجبهة وصولاً إلى أسفل الرقبة والكتفين.



افركي السكّر برفق تامّ على كامل البشرة لمدّة 15 دقيقة إلى أن تشعري بأنّه ذاب بفعل حرارة الاحتكاك، ثمّ اشطفي بشرتكِ بالماء الدافىء فالبارد لإعادة غلق المسامّ. في الختام، امسحيها بقليل من ماء الورد النقيّ أو الحليب البارد.







أعيدي تطبيق هذا قناع افضل مقشر للوجه مرّتين في الأسبوع للحفاظ على ليونة البشرة، تغذيتها وترطيبها بعمق.

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