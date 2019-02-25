أوسكار2019..فستان ليدي غاغا يدخل التاريخ وباقي الاطلالات تُخيب الآمال!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - بعد انتظار طويل جاء حفل توزيع جوائزأوسكار 2019 وامتدت سجادته الحمراء على مسرح دولبي Dolby Theater في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وكنا كلنا شوق لمشاهدة اطلالات النجمات في فساتين السهرة والتصاميم المبتكرة التي يخترنها لهذا الحدث السينمائي الأهم في العالم، لكن صدمة كبيرة أصابتنا بسبب الاطلالات المخيبة للآمال والتي نستطيع أن نصفها بالأقل من عادية،باستثناء فستان الليدي غاغا Lady Gaga المميزالذي سيدخل التاريخ وسينضم الى قائمة أكثر فساتين الأوسكار الأيقونية ولاسيما أنها ربحت جائزة أفضل ممثلة في دور أول مساء الأمس الاحد 24 فبراير.



الليدي غاغا في فستان من الكسندر مكوين:



مما لاشك فيه أن اطلالات الليدي غاغا Lady Gaga في حفل الأوسكار هذا العام جاءت مفعمة بالأنوثة والأناقة، وبالفعل فهي لم تخيب آمالنا حيث تألقت في فستان باللون الأسود من تصميم دار الكسندر مكوين Alexander McQueen من دون أكمام وله قصة بارزة على الورك أضفت عليه اللمسات الدراماتيكية التي تعشقها غاغا، وقد نسقت معه قفازات سوداء من الجلد وعقداً مبهراً من تيفاني أند كو Tiffany&Co مرصع بحجر من الألماس الأصفر بحجم 128 قيراط والجدير بالذكر أن اطلالتها كانت مستوحاة من اطلالة الممثلة الراحلة أودري هيبورن Audrey Huepburn في فيلم بريكفاست أت تيفاني Breakfast at Tiffany الشهير قبل 58 عام.







تشارليز ثيرون في فستان من ديور:



دائماً ما تدخل اطلالات تشارليز ثيرون Charlize Theron قائمة الأكثر أناقة في حفلات الأوسكار، واطلالاتها مساء أمس في الفستان الأزرق الذي اختارته من ديور Dior كانت أيضاً من الاطلالات المميزة غير أنها لم تكن مُبهرة بشكل كافي وتصميم الفستان البسيط من الأمام مع الياقة العالية والأكمام الطويلة جعلها تبدو ضخمة وأضاعت خصرها. تنسيق المجوهرات كان موفقاً وكذلك شعرها الأسود الذي فاجئتنا به تناسب مع لون الفستان الهادئ.





جينيفر لوبيز في فستان من توم فورد:



تختار جينيفر لوبيز Jennifer Lopez عادة اطلالات تخطف الأنظار في حفلات الأوسكا،لكنها فضلت اختيار فستان بتصميم عصري مصنوع من قطع براقة باللون الفضي من توم فورد Tom Ford له ياقة العالية مع أكمام طويلة، وقصة ضيقة، وبرأيي أن هذا الفستان كان يناسب حفل مثل الـ MTV وليس الأوسكار لكنها كالعادة بدت جميلة ومشرقة.





ايمي ادامز في فستان من فيرساتشي:



اطلالة ناعمة منفيرساتشي Versace اختارتها الممثلة ايمي ادامز Amy Adams في فستان باللون الأبيض من دون أكمام وبقصة ذيل السمكة لكنها افتقرت لعنصر الابهار،لاسيما أن اللون الأبيض مع لون بشرة ايمي ولون شعرها لم يكن الخيار الأمثل، وكان يفضل لو أنها اعتمدت مجوهرات ملونة ربما كانت أضفت بعض الحيوية على اللوك بشكل عام.







ايما ستون في فستان من لويس فويتون:



هنالك علاقة وثيقة تجمع الممثلة الشابة ايما ستون Emma Stone مع دار لويس فويتون Louis Vuitton وكثيراً ما تختار من تصاميمها في مختلف المناسبات ومساء أمس لم يكن باستثناء حيث اعتمدت فستان بتصميم عصري باللون البرونزي حمل توقيع الدار، قماشه مثل الشبك المعدني وأكتافه البارزة أضفت لمسات من العصرية. لكن لون الفستان لم يتناسب مع بشرة ايما وأيضاً قرارها في عدم اعتماد المجوهرات أيضاً لك يكن فكرة سديدة.

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جينيفر هادسون في فستان من ايلي صعب:



اختارت جينيفر هادسون Jennifer Hudson فستان من ايلي صعب Elie Saab باللون الأحمر الحيوي، بقصة الكتف الواحد ومزين بالكشكش. تصميم الفستان لم يناسب قوام جينيفر وكان يفضل لو أنها زينت الخصر بحزام ناعم، وكذلك فإن اختيارها للمجوهرات كان ضعيفاً وتسريحة الشعر لم تكن موفقة.





شاهدي بالصور جميع اطلالات أوسكار 2019 وأبرز فساتين النجمات وأخبرينا رأيك بها.

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