FrontRowGlam في حلقته الثانية في تغطية مميّزة لأسبوع لندن للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً -

بعد النجاح الكبير الذي لاقته الحلقة الأولى من برنامج #FrontRowGlam في تغطية حصرية لأسبوع الموضة في نيويورك حيث وصل عدد المشاهدات فيها إلى أكثر من 600 ألف خلال الأسبوع الماضي؛ ها هو اليوم يتوجّه في حلقته الثانية نحو العاصمة البريطانيّة لندن ليطلعنا على آخر الصيحات والاتجاهات الخاصّة بالموضة لخريف 2019 من قلب الحدث.. من أسبوع الموضة في لندن.

في هذه الحلقة من #FrontRowGlam، ذهبنا في جولة لتغطية أبرز الاتجاهات ولوحات ألوان خريف 2019 من أسبوع الموضة في لندن والذي لطالما عهدناه يكسر القواعد الكلاسيكية.

يحفّز أسبوع الموضة في لندن لخريف 2019 على ارتداء الأزياء بنقشات مختلفة من الرأس حتى أسفل القدم، كما رأينا على منصة مولي غودار Molly Goddard، إضافةً إلى رواج الإطلالة الكاملة بالجينز، مثل التصاميم التي ظهرت خلال عرض أليكسا تشانغ Alexa Chung، وارتداء الحذاء بالكعب مع ال Trachsuit، فضلاً عن غيرها من الصيحات التي من المستحيل أن نراها على منصات عروض باقي أسابيع الموضة مثل ارتداء الجوارب مع الصندل كما رصدنا خلال عرض ماري كاترانتزو Mary Katrantzou.

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فضلاً عن ذلك، ستأخذنا مقدّمة البرنامج، رفيعة الهاجسي، في جولة جماليّة لتعرّفنا على أهم أسرار الجمال التي سيبوح بها خبراء ومختصون في هذا المجال، بدايةً من أحدث أنواع ماسكات الوجه بتقنية LED التي عرفتنا عليها ميهيرناز كاندوالا، مديرة سبا في دبي، ووصولاً إلى ماسك العسل الذي يمكن تطبيقه في المنزل للحصول على بشرة نقيّة ونضرة.

أما في ما يخص المشاهير، قابلت رفيعة في هذه الحلقة المذيعة التلفزيونية إلهام الصغير، التي عرّفتنا على شخصيتها عن كثب، وأخبرتنا عن تفاصيل لا يسبق لأحد أن سمعها عنها.

لا تنسوا أن تنتظرونا في الحلقة القادمة من #FrontRowGlam والتي ستكون مميّزة مع تغطيّة حصرية لرفيعة وضيفتها ريهام أبو الفرج من أسبوع ميلان للموضة للتعرّف على ما تخبئه لنا عاصمة الأناقة وال Ready To Wear لموسم خريف 2019.

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