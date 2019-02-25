كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - الصبيّة التي اعتادت ارتداء العبايات، هي بحاجة دائمًا إلى العبايات النهارية الكاجوال، ولكي تحصلي على اطلالة شبابية، فالعبايات الملونة هي اختياركِ الأمثل، وقد جمعنا لكِ عبايات خروج ألوان كاجوال من أشهر الماركات.



العباية مع الرسومات المختلفة الفلكلورية أو الأنثوية الناعمة، قد أصبحت من الصيحات الرائجة والمختلفة كالموديل من ذا عباية The Abayah، لاطلالة شبابية وناعمة بالوقت نفسه، نسقيها مع توب وبنطلون أسود، وحذاء الكاحل بكعب سميك يزيدك طولًا، أما الشنطة فاختاريها بسيطة وهادئة حتى تتماشى مع الرسومات بالعباية.



العباية باللون الكحلي من سارة البستاني Sara Bostani سوف تناسب مزاجكِ الهادئ في يوم مشرق، نسقيها مع حجاب أسود أو نود روز، وشنطة رمادية اللون لاسيما من هيرميس Hermes، واختاري حذاء السنيكرز الملون.



أما هذا الموديل Linen Loft لينن لوفت من خامة الكتان الناعمة، فهو مثالي ليوم طويل خارج المنزل، سيناسب أوقاتكِ الجامعية، وتنزّهكِ مع الصديقات، نسقيه مع شنطة كروس ملونة وجينز فاتح، وحجاب بدرجات البيبي بلو أيًّا كان لون بشرتِك.



لفتنا كذلك هذا الموديل الملون من أيوا لندن Aywa London للعباية بلوني الأبيض والأسود، مع تطريزات الجيوب بالملاليم التي أضافت اللمسة الكاجوال لطلالتِك، اختاريها مع الفساتين الصوف الضيقة، وحذاء الكاحل، أو الرياضي من لويس فيتتون Louis Vuitton مثلًا.

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إذا كنتِ لا تحبين التطريزات عمومًا، فسيعجبكِ هذه العباية الملونة من عبايات حسنة Husna Collections ، باللون الأخضر الزيتوني بخامة الشيفون الناعمة، نسقيها كلوك حيادي مع طرحة من اللون نفسه، وشنطة بدرجة البيح أو الكريمي للوك متناسق.



العبايات المعرقة بالورود لم تعد مرتبطة بموسم معين، لكنها مثالية ومبهجة بأوقات النهار، كالتصميم من عبايات حسنة أيضًا، لتنسيقها مع شوز وشنطة بدرجات هادئة، لاسيما الثلجي أو الرمادي الفاتح، لـ اطلالة شبابية وكاجوال.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات كاجوال ملونة.

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