سر شنطة ديور Dior العملية التي اعتمدتها مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 مساءً - الشنط الفخمة من دور الأزياء العالمية، عادةً ما تكون محط أنظار كثير من الصبايا، تحديدًا مدونات الموضة اللاتي يلهمن الصبايا باطلالات مختلفة وأنيقة، سواء كان بالأسلوب البسيط أو المترف.

وقد لاحظنا اعتماد كثير من مدونات الموضة على شنطة ديور المعروفة بـ Dior Book Tote bag، من مجموعة كروز Cruise 2019 والتي تتميز بتصميمها كبير الحجم، التي تناسب اطلالاتكِ اليومية. وإليكِ أكثر مدونات الموضة التي اخترن هذه الشنطة المميزة وطريقة تنسيقها.



مدونات الموضة بشنطة Dior Book Tote bag



دلال الدوب بتنسيق كاجوال مع البدلة العصرية

اعتمدتها المدونة الخليجية دلال الدوب بأكثر من طريقة مختلفة، كالبدلة العصرية باللون الأخضر الزيتوني، واختارت لوني الأبيض والأسود للشنطة، لتتماشى مع التوب والطرحة البيضاء.

بينما اختارت فكرة البدلة نفسها ولكن بطريقة أكثر كلاسيكية، ودرجة لون الأخضر الفاتح، لتختار شنطة ديور Dior باللون الأحمر العنبي، للمسة خاطفة ومترفة أكثر.





دانا الطويرش بتنسيق شنطة ديور مع التنورة الشتوية

باطلالة شتوية من الدرجة الأولى، اختارت الفاشينيستا دانا الطويرش، شنطة ديور باللون البيج المائل للأحمر، مع رسومات بوهيمية للحيوانات، نسقت معها تنورة باللون الجملي عالية الخصر، وكنزة صوف، وأعجبنا اختيارها لبوت الساق من فيندي Fendi.



سندس القطان تختار شنطة ديور باسمها

أما خبيرة التجميل سندس القطان فقد اعتمدت هذه الشنطة بطريقة مختلفة، مكتوب عليها اسمها، لاطلالة غير تقليدية، باللون الأخضر العشبي، ارتدتها باطلالة حيادية مع التوب والبنطلون الأسود.

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علا فرحات بشنطة ديور Dior ملونة

اختارت علا فرحات هذه الشنطة برسومات ملونة أكثر، تشبه الفراشة، تناسب أكثر أيّ لوك كاجوال تعتمدينه، لتكون رفيقتكِ طوال النهار، للوك مفعم بالنشاط والحيوية.

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