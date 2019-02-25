“فيصل الإسلامي” يرفع مساهمته في “أيادي للاستثمار”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن مصرفه رفع حصته بشركة أيادى للاستثمار والتنمية فى آخر زيادة لرأسمال الشركة بواقع 10%.

وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصرى-السعودى، أمس الأول، أن بنك الاستثمار القومى لايزال يحتفظ بحصته الأكبر بالشركة دون أن يحدد حصص كل المساهمين أو حجم الزيادة.وتأسست أيادى للاستثمار والتنمية فى مارس 2015 بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية فى مصر.

ويضم هيكل مساهمى الشركة كلا من بنك الاستثمار القومى، وصندوق السياحة، وبنك الاستثمار العربى، وشركة القاهرة للاستثمار، وبنك فيصل الإسلامى، وشركة البريد للاستثمار والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأشار إلى أن البنك لا يدرس تأسيس شركات جديدة تابعة له خلال الفترة المقبلة للتمويلات المتناهية الصغر، وأن موارد البنك تنمو بشكل سنوى بما يتراوح بين 10 و12%.