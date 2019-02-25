مصادر طبية يمينة: الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لهيئة دولية وسط اليمن

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية، شحنة أدوية تابعة للمستشفى الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع استمرارها في احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية قادمة من محافظة عدن ومتجهة إلى محافظة #صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.

وأكدت مصادر طبية، الاثنين، أن شحنة الأدوية المقدمة من الهيئة الطبية الدولية، احتجزتها ميليشيات الحوثي في مدينة إب وسط اليمن، وترفض الإفراج عنها.

وحذرت المصادر، من تلف الأدوية المحتجزة، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لتكرار الميليشيات الحوثية احتجاز ونهب المساعدات الإغاثية والطبية وتعريضها للتلف، في حين أن ملايين اليمنيين في أمس الحاجة إليها.

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يأتي ذلك، فيما يستمر الحوثيون في احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) منذ مطلع فبراير الجاري في المنفذ الشرقي لمدينة إب، كانت في طريقها من عدن إلى صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.

وكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، طالب منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية يومياً بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وشدد على المجتمع الدولي الوقوف بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية.