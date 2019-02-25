بنك ناصر يختار 5 شركات بمناقصة إدارة الأصول

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 مساءً - اختار بنك ناصر الاجتماعى 5 شركات إدارة محافظ بمناقصة إدارة المحفظة المالية للبنك، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لـجريدة “البورصة” إن اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة الاستثمار استقرت على أفضل 5 عروض لشركات إدارة المحافظ، تضمنت القائمة “سى آى لإدارة الأصول”، و”هيرميس”، و”رسملة”، و”CFH”، و”ألفا”.

وأضافت أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للمناقصة قبل نهاية الأسبوع المقبل بعد عرضها على غادة والى رئيس مجلس إدارة البنك للموافقة عليها واعتمادها.

وأوضحت أنه من ضمن التوصيات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها تقليل عدد الأسهم ضمن المحفظة التى عرضت على شركات إدارة المحافظ، لتذبذب قيمتها.

وأوضحت أن قيمة المحفظة التى طرحت لشركات الإدارة تراجعت لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، بدلا من 3.390 مليار وقت الإعلان عن المناقصة، ولكن القرار النهائى سيرجع لمجلس إدارة البنك برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.